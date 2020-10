Nel 2014 la campionessa di MMAha vestito i panni di Luna in. Tramite ET Canada l’atleta ha parlato di una piccola curiosità riguardante il set del progetto.

Pare infatti che, secondo quanto rivelato dalla Rousey, sul set del film durante le varie pause tra le riprese il cast fosse solito allenarsi con dei pesi presenti nell’area di lavoro:

Qua sotto trovate la sinossi di I Mercenari 3:

Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) e il resto della squadra si riuniscono per affrontare Conrad Stonebanks (Mel Gibson), ex Expendables e ora trafficante di armi senza scrupoli, già ucciso da Barney e dai suoi anni prima, o almeno cosi credevano. Stonebanks, sfuggito alla morte, ha ora come principale missione quella di eliminare tutti i menbri della vecchia squadra. Ma quello che non sa è che Barney ha deciso di rinnovare i membri gli Expendables con giovani reclute più veloci ed esperte di alta tecnologia. Sta per iniziare lo scontro più esplosivo mai visto prima.