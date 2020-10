Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche anno fa il registaha sorpreso tutti con Split e con l’ormai nota scena che coinvolgeva il personaggio di Bruce Willis da Unbreakable – Il predestinato. I film erano collegati, e ciò ha generato anche Glass, capitolo finale di questa bizzarra trilogia. Ma se in progetti futuri ci fosse spazio anche per un film legato a

L’attore Haley Joel Osment ha rivelato in una recente intervista a ComicBook.com, che lui personalmente sarebbe ben disposto a tornare nei panni del non più giovanissimo Cole Sear in un potenziale film collegato a Il sesto senso:

Dubito che realizzerebbe un terzo crossover, ma ogni volta che Night chiama, quello è il suo universo, quindi sarei sicuramente pronto a tuffarmi nuovamente con lui nel progetto. È pazzesco, abbiamo festeggiato il 20° anniversario del film lo scorso autunno, abbiamo fatto una proiezione all’Hollywood Forever, è davvero incredibile che siano passati così tanti anni.

Ecco la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Malcolm è uno psicologo infantile molto stimato. La sera in cui è a casa con la moglie a leggere la targa onorifica che la città di Filadelfia ha voluto regalargli, dal bagno arriva un rumore. Vincent, da bambino paziente del dottore ed oggi adulto, ritiene di aver subito un torto di cui vuole vendicarsi. Estrae una pistola, spara a Malcolm e poi a se stesso. L’autunno seguente Malcolm deve occuparsi del caso del piccolo Cole, nove anni, ossessionato da spaventose apparizioni di spiriti. Malcolm ha un primo colloquio con lui in chiesa, poi i due si rivedono a casa, dove la mamma Lynn cerca di tenere il figlio più protetto possibile. Dopo una reticenza iniziale, Malcolm acquista la fiducia di Cole, che gli confida esattamente le sue sensazioni: sia quando è fuori sia quando è a casa, Cole ‘vede’ anime tormentate di morti che si materializzano nelle sue vicinanze, e con loro riesce a parlare. Spaventato da questo potere, Cole si affida allo psicologo, mentre la madre passa dalla paura allo sconforto e non sempre riesce a controllarsi. Ad un certo momento il rapporto tra i due sembra diventare di reciproco scambio. Malcolm è in grado di accostare la realtà di Cole, perché è anch’egli un’anima defunta. Quando Cole sembra ormai avviato a guarigione, Malcolm torna a casa dalla moglie che è a letto. “Dormi adesso – le dice – sarà tutto diverso domani mattina”. E sul video scorrono le immagini del loro matrimonio.

