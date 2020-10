Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

The Batman di Matt Reeves

ha parlato con Collider in occasione della promozione di Welcome to Blumhouse e ha fatto riferimento anche a, di cui sono in corso le riprese.

L’attore ha innanzitutto parlato della regia meticolosa di Matt Reevs sottolineando la sua attenzione al dettaglio e la sua grande conoscenza del materiale di partenza. Ha poi svelato di non aver avuto ancora modo di recitare nella stessa scena con Colin Farrell, perciò non ha ancora visto il Pinguino in azione con i suoi occhi.

Ha poi svelato, in effetti, di non aver visto neanche il trailer:

Quello che ho sempre fatto da attore è far finta che non vedrò nulla di quello che faccio per non pensarci. Non penso alle premiere, non penso al prodotto finale. Penso sempre al mio lavoro di attore come se si trattasse di qualcosa di microscopico. Non mi piace fare un passo indietro e pensare allo sviluppo del personaggio, allo schema più grande delle cose, non sono fatto così. Ci sono film che ho fatto che non ho mai visto.

Sarsgaard nel film interpreta Gil Colson, procuratore distrettuale di Gotham che stando all’attore è “praticamente un politico che ha problemi a dire la verità“.

The Batman uscirà il 4 marzo 2022.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

