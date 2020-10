Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Due nuovi ingressi nel cast di, il nuovo film catastrofico di Roland Emmerich le cui riprese dovrebbero iniziare questo mese a Montreal: si tratta di, che di recente abbiamo visto nei panni di Sam nella serie televisiva di

La pellicola racconta di una misteriosa forza che lentamente devia la luna dalla sua orbita attorno alla Terra, portandola inevitabilmente in rotta di collisione con il nostro pianeta, con il rischio di porre fine alla vita così come la conosciamo. Per questo una squadra “alla buona” deciderà di tentare l’impossibile con una missione nello spazio per atterrare sulla luna e salvare la Terra dalla distruzione. Wilson interpreterà un ex astronauta della NASA la cui carriera è deragliata dopo che in passato ha partecipato a una missione che potrebbe rivelare informazioni di primaria importanza per trovare una soluzione alla catastrofe imminente.

John Bradley ha ottenuto il ruolo inizialmente affidato a Josh Gad, ovvero quello di un genio della scienza che per primo scopre che la luna è destinata a uscire dalla sua orbita.

Il film sarà diretto da Emmerich, dopo Midway arrivato l’anno scorso, su una sceneggiatura scritta insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen. Emmerich non è un novellino del genere, tutti noi lo ricordiamo al timone di film come Indipendence Day, L’alba del giorno dopo, Indipendence Day – Rigenereazionee la serie tv Stargate.

Nel cast troviamo Patrick Wilson, Halle Berry, Charley Plummer, Stanley Tucci, John Bradley e Randy Thomas.

La Lionsgate distribuirà Moonfall nel 2022.

