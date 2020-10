Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’estate è ancora lontana e il periodo non è di certo il migliore per viaggiare. Ma i più coraggiosi potrebbero stare già pianificando le prossime vacanze cercando location insolite ma indimenticabili. Variety viene in aiuto pubblicando un interessante articolo dedicato alle location più celebri dei film horror. Una ricerca che ha portato a scoprire (o riscoprire) i luoghi reali utilizzati per girare i film.

C’è da dire che, per ovvie ragioni di comodità, gran parte delle location utilizzate per i film horror sono spesso a pochi chilometri dagli studios e non, come si crede, sparse per il mondo. La grande varietà paesaggistica di Los Angeles rende il territorio perfetto per trovare l’angolo perfetto per un’inquadratura.

Prendendo spunto dal sopra citato articolo abbiamo provato a vedere come fossero quei luoghi oggi. Come? Ovviamente tramite google maps. Ecco alcuni dei migliori.

Bronson Canyon

La batcaverna del Batman del 1966 vedeva l’uscita segreta situata tra le rocce e gli arbusti lontano da Gotham. In realtà non era altro che l’ingresso del Bronson Canyon, a pochi passi da Hollywood. La location è stata successivamente utilizzata per molti horror: come Cabin Fever di Eli Roth, L’Armata delle tenebre e l’Invasione degli ultracorpi.

Potete vederlo qui

La casa Myers

La cittadina di Haddonfield, dove è ambientato il prologo di Halloween non esiste nella realtà. Il film di John Carpenter è stato girato quasi interamente nella contea del South Pasadena di Los Angeles. All’indirizzo 1000 Mission Street si può tuttora ammirare la casa in cui Michael Myers ha iniziato a commettere i suoi atroci atti. Al giorno d’oggi, come potete vedere qui, la casa è diventata un luogo di culto per gli appassionati anche se, il contesto edilizio in cui è situata e le case che la circondano la rendono un edificio decisamente non inquietante. Non è un caso che, nel prologo del film, la casa venga mostrata sempre immersa nella notte. Impossibile non notare quanto la casa appaia più grande su schermo. La magia del cinema.

Il marciapiede con le siepi in Halloween

Ben più spaventosa è la siepe dietro a cui si nasconde Michael Myers. Per chi avesse voglia di passeggiare nel quartiere l’indirizzo è sempre in South Pasadena, nel 1025 di Montrose Avenue. Come si può vedere dalle mappe gli spazi aperti del quartiere hanno richiesto tutta la maestria del regista per riuscire a terrorizzare.

Elm Street

Come Haddonfield, anche la cittadina Springwood non esiste se non nella saga di Nightmare. Nonostante l’aspetto decisamente inquietante e le possibili incursioni di Freddy Krueger nei sogni degli inquilini, la casa è stata venduta per 2.1 millioni di dollari. All’interno c’è anche una piscina e una Guest house. Certo, l’aspetto estetico continua a non convincere appieno nemmeno oggi, come potete vedere qui.

Poltergeist

Steven Spielberg, sotto le mentite spoglie di Tobe Hooper, girava nel 1980 il cult dell’horror Poltergeist. Come scriveva Gabriele Ferrari nel nostro omaggio al film: Poltergeist è una collaborazione alla pari tra due menti creative molto diverse tra loro, ma che hanno trovato nella storia di una casa infestata dagli spiriti del titolo l’ideale punto d’incontro tra la sensibilità exploitation e l’amore per la violenza e l’impatto di Hooper e l’eleganza, il gusto dell’avventura e la capacità di raccontare i personaggi con pochi puntualissimi dettagli di Spielberg.

Ecco, questo equilibrio si esprime anche dal punto di vista scenografico nella casa. Con uno stile meno gotico e più da sitcom, l’edificio ci immerge nella paura facendoci credere di potere vivere le stesse esperienze in casa nostra. L’edificio reale si può trovare nella Simi Valley della Contea di Ventura in California. Potete ammirarla a questo indirizzo, decisamente nascosta dagli alberi.

Qual è la vostra location horror del cuore? Fatecelo sapere nei commenti!