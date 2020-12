ha di recente parlato con People di, spiegando perché ha adorato vedere suo maritoall’opera con il sequel di A Quiet Place: Un posto tranquillo

Ecco le sue parole:

A causa dell’emergenza Covid-19, il film è stato rimandato di un anno intero, slittando al 21 aprile 2021.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.