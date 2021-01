Netflix ha diffuso in rete le prime immagini di, thriller condiretto da Robert Pulcini e Shari Springer Berman (American Splendor) tratto dal romanzo di Elizabeth Brundage L’apparenza delle cose.

Del cast fanno parte anche James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter e F. Murray Abraham.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 aprile. Potete vedere le immagini qua sotto:

La sinossi ufficiale del romanzo:

Un tardo pomeriggio d’inverno nello stato di New York, George Clare torna a casa e trova la moglie assassinata e la figlia di tre anni sola – da quante ore? – in camera sua. Da poco ha accettato un posto di insegnante di Storia dell’arte in un college locale, e si è trasferito con la famiglia in una fattoria che le voci di paese vogliono «stregata»: pochi anni prima, è stata al centro di un altro fatto di sangue, la morte di una coppia di agricoltori, che ha lasciato tre figli adolescenti. George diventa subito il sospettato numero uno, e mentre i suoi genitori tentano di salvarlo dalle accuse, e lo sceriffo cerca prove di colpevolezza, la cittadina opta per un intervento soprannaturale, che sembra confermato da strane apparizioni di oggetti, gelide folate di vento. I tre ragazzi orfani si ritrovano presto invischiati nel mistero, visto che l’omicidio è avvenuto in quella che era la loro vecchia casa d’infanzia.