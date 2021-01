Le catene di cinema AMC e Cineworld hanno recentemente visto crescere molto il loro valore in borsa grazie a Reddit. Le quotazioni della catena di cinema americana AMC (proprietaria anche di UCI Cinemas) sono schizzate in soli 5 giorni fino a valori simili a quelli che avevano prima della pandemia, quadruplicando il loro valore (da 5$ ad azione a quasi 20$), per poi scendere in questo momento a circa 10 dollari dopo che diversi giornali avevano riportato l’accaduto. Parallelamente anche le azioni della catena britannica Cineworld sono passate da 63£ a 85£ in soli due giorni. La causa, inizialmente sconosciuta, è il gruppo di Reddit r/wallstreetbets , salito alla ribalta questa settimana per la prestazione ancor più incredibile che ha causato alle azioni della catena di negozi di videogiochi GameStop, passate in 3 settimane a quasi 20 volte il loro valore, da 19 dollari ad azione a 370 dollari ad azione (e ora “crollate” a 275 dollari dopo che la piattaforma di trading “democratico” RobinHood ha bloccato i suoi utenti dall’acquisto di azioni).

Sono tutte queste azioni di compagnie in crisi sulle quali diversi grandi fondi d’investimento avevano iniziato a “shortare”, termine tecnico per descrivere (molto in sintesi) la pratica di scommettere sulla perdita di valore delle azioni. Chi shorta un’azione guadagna quando questa perde di valore. Più persone shortano un’azione più è probabile che questa continui a perdere di valore aumentando il loro guadagno. Gli appartenenti al gruppo Reddit, che coinvolge 4,3 milioni di iscritti sul tema della finanza e degli investimenti tramite app molto popolari come Robinhood, hanno deciso di iniziare a investire su GameStop prima dell’estate con l’esplicito obiettivo di rovinare i giganteschi fondi d’investimento che speculano sulla perdita di valore di queste società. E ci sono riusciti.

La crescita di GameStop, partita prima dell’estate ma concretizzatasi e schizzata nell’ultima settimana, ha fatto perdere un totale di 3,3 miliardi di dollari a queste società, in particolare a fondi come Melvin Capital Management che ha perso il 30% del suo valore. Questo ovviamente ha corrisposto a un guadagno degli utenti che avevano investito in GameStop.

Visto il successo che nelle ultime settimane era chiaro stava avendo l’esperimento di Gamestop alcuni utenti di r/wallstreetbets hanno voluto fare lo stesso con Nokia, Blackberry e per l’appunto AMC e Cineworld facendole salire in borsa grazie a Reddit. Le catene di sale, come tutti i cinema dopotutto, non sono in una situazione felice e avevano visto il valore delle loro azioni diminuire molto nell’ultimo anno. Ora invece hanno avuto un’improvvisa crescita con un aumento di capitale non da poco. In particolare, AMC ad inizio settimana si è assicurata un finanziamento di 917 milioni di dollari e grazie anche a quanto accaduto al suo titolo ha dichiarato a Variety che la bancarotta paventata non è più un’opzione e “Crediamo di essere in grado di sopravvivere a questa pandemia”.

Essendo quest’aumento dovuto all’azione di acquisto di alcune milioni di investitori coordinati su Reddit non è chiaro né quanto sia legale (è come una pratica condannata per quanto nulla impedisca alle persone di parlarsi e consigliarsi, specie alla luce del sole) né quanto possa durare. Non è semplice coordinare così tante persone specie quando si tratta di investire i propri risparmi.

Di certo l’iniziativa ha avuto il beneplacito sia del fondatore di Reddit Alexis Ohanian.

💡 @andrewrsorkin you framed it right – that’s the sentiment, the public doing what they feel has been done to them by institutions. This is an echo of what we’ve seen social media enable the public to challenge institutions for the last decade. — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 27, 2021

sia di Elon Musk