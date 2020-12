Quest’anno, per lo meno in America e in Europa, non abbiamo assistito all’abituale sfida festiva al box office fra le major, perché, per cause di forza maggiore, tutto si è spostato nei territori dello streaming ed è dunque tempo di verificare come si sono comportate, nello specifico,. Le due aziende, proprio nel giorno di Natale, hanno diffuso in streaming i loro rispettivi “pezzi da 90”:, che la Warner ha portato contemporaneamente in streaming e in sala negli Stati Uniti, e, il nuovo film della Pixar che la Disney ha portato susenza alcun sovrapprezzo con accesso VIP così come accaduto a settembre col live action di Mulan

Bloomberg ha pubblicato i dati raccolti da Apptopia circa i download registrati da Disney+ e da HBO Max a cavallo del week-end natalizio e i numeri sono decisamente a favore della Disney. La Casa di Topolino ha registrato ben 2,3 milioni di download dell’app nel fine settimana dal 25 al 27 dicembre, mentre la Warner si è fermata a 554.000, di cui 244.000 solo nella giornata di venerdì 25 dicembre in occasione del debutto di Wonder Woman 1984.

Le cifre pendono nettamente a favore della Disney, ma è importante effettuare delle puntualizzazioni circa la metodologia impiegata dall’azienda interpellata dal sito finanziario. Tanto per cominciare vengono presi in esame solo i download effettuati a livello globale su dispositivi mobile. I numeri indicati non tengono conto dei download diretti (e dei relativi abbonamenti) attivati su dispositivi quali la FireStick di Amazon, le varie chiavette Roku o quelli effettuati direttamente sulle smart TV. Bisogna anche sottolineare come il computo fatto da Apptopia sia appunto effettuato a livello globale e che, allo stato attuale delle cose, HBO Max, contrariamente a Disney+, è disponibile solo negli Stati Uniti. Prima dell’ingresso nel periodo delle feste, il servizio streaming della Disney poteva già contare più di 86 milioni di abbonati a livello globale, mentre la Warner contava circa 12 milioni di sottoscrittori a HBO Max.

