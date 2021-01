ha partecipato al noto Happy, Sad, Confused Podcast e, in quella sede, ha potuto giocare un po’ con le aspettative del fandom dei

Già perché l’interprete di Falcon ha raccontato di essere stato portato in una stanza dove, chiaramente a porte chiuse e nella più totale segretezza, gli sono stati illustrati i piani relativi alla Fase Quattro dell’Universo Cinematografico (e televisivo) della Marvel. senza rivelare nulla nel corso del suo intervento durante il podcast a eccezione della sua reazione, all’insegna del “Staremo a vedere. Buona fortuna!” avuta al termine del meeting.

Insomma, con fare decisamente sornione, Anthony Mackie ha voluto stuzzicare un po’ tutti noi circa il futuro dell’epopea Marvel. Quando WandaVision sarà giunto al termine, su Disney+ prenderà il via anche The Falcon and the Winter Soldier, la serie TV in cui l’attore comparirà al fianco di Sebastian Stan (ECCO TUTTI I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE MARVEL STUDIOS). Una settimana fa, la star aveva anche risposto a una domanda circa il suo Sam Wilson, sulla possibilità che il personaggio possa effettivamente diventare il nuovo Captain America, alla luce di quanto abbiamo visto accadere al termine di Avengers: Endgame.

Queste le parole di Anthony Mackie:

Non sappiamo ancora [se sarà Sam a diventare il nuovo Captain America]. L’idea alla base della serie è, sostanzialmente, che alla fine di Endgame Cap ha deciso di andare in pensione e mi ha chiesto se volevo prendere lo scudo. Ma non c’è stato un momento in cui ho accettato o ho detto che sarei diventato Captain America. Quindi, la serie esplora il concetto di chi prenderà lo scudo e chi sarà Captain America ora che Steve se n’è andato.

Potete scoprire tutte le novità in arrivo dal mondo Marvel grazie al nostro resoconto dell’Investor Day della Disney tenutosi a inizio dicembre (LEGGI LA LISTA DEI FILM E DELLE SERIE TV ANNUNCIATE DALLA DISNEY).

Cosa ne pensate? Ditecelo nello spazio dei commenti qua sotto.