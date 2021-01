La scorsa estate abbiamo scoperto chee la produzione di, il nuovo film del regista, avevano deciso, a riprese ultimate, di sostituire un componente del cast.

Le accuse di molestie che avevano investito il comico Chris D’Elia nel mese di giugno avevano convinto il regista a tornare sul set e rigirare tutte le sue sequenze sostituendolo con Tig Notaro, attrice vista in Star Trek: Discovery.

In una recente intervista con EW, il regista ha commentato la vicenda definendola “la cosa migliore da fare” prima di aggiungere:

È stata la cosa migliore da fare non solo per il film in sé quanto per il rispetto della dignità umana e delle persone. Alla fine è stata una scelta molto facile.

Nell’articolo ci sono alcuni dettagli sulla trama, come il fatto che la storia parta da una epidemia scatenata dalla segretissima Area 51 in Nevada e che la serie animata esplorerà anche questo aspetto. Quanto alla genesi del progetto, Snyder ha svelato che è successo tutto per caso:

Ero ad un incontro con Netflix e parlai di alcune delle sceneggiature a cui stavo lavorando. Menzionai la cosa a Scott Stuber [capo della sezione sui film originali di Netflix] e lui mi disse: “Ecco il film! Vallo a scrivere a giriamolo”. Io risposi: “Cosa? Intendi ora?” e lui: “Scrivilo domani, lo gireremo tra una settimana”.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

