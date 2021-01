LEGGI ANCHE: Una promessa è una promessa è un film di Natale dal punto di vista dei genitori

si è recato al Dodger Stadium di Los Angeles per sottoporsi alla prima dose della vaccinazione anti COVID-19. La star ha raccontato questa esperienza via social postando un video e una doppia citazione a due celebri pellicole da lui interpretate. Nel filmato,cita esplicitamente una battuta tratta da Una promessa è una promessa (“put that needle down!”) mentre, nel post su Twitter , riporta un’iconica battuta da Terminator 2.

Thanks for checking me in at @Dodgers Stadium, @MayorOfLA! What a crazy surprise. — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Qualche giorno fa, dopo l’assalto a Capitol Hill, Arnold Schwarzenegger si era scagliato contro Donald Trump e i suoi sostenitori.

“Sono cresciuto in Austria e conoscevo bene la Kristallnacht, ovvero la Notte dei Cristalli,” ha spiegato Governator. “È stata una notte di furia nei confronti degli Ebrei condotta dalla versione Nazista dei Proud Boys (un gruppo di estremisti di destra sostenitori di Trump, ndr). Mercoledì è stata la Giornata dei Cristalli qui negli Stati Uniti. I cristalli rotti sono state le finestre del Campidoglio. Ma la folla non ha rotto soltanto le finestre del Campidoglio, ha anche frantumato ideali che davamo per scontati. Non hanno rotto soltanto le porte dell’edificio che ospitava la democrazia americana. Hanno calpestato i principi sui quali è stata fondata la nostra stessa nazione”.

Nel video, che trovate in questo articolo, Arnold Schwarzenegger ha preso in mano la spada di Conan il Barbaro esclamando: “Ecco un aneddoto sulle spade. Più viene temperato il loro metallo, più diventano forti. Più colpisci la lama con un martello scaldandola su un fuoco e poi mettendola in acqua gelida, più diventa forte. La nostra democrazia è come l’acciaio di questa spada: più viene temperato, più si rafforza”.

