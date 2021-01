LEGGI ANCHE – Atto di Forza, Marshall Bell ricorda la traumatica esperienza col make up di Kuato

Il 10 febbraio arriva in Home Video per la collana 4Kult di Eagle Pictures l’edizione speciale a tiratura limitata del grande cult “ATTO DI FORZA”, pietra miliare del genere sci-fi diretto da Paul Verhoeven con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone.

Il film sarà disponibile in un’inedita versione 4K, contenente il doppio disco 4k e Blu-ray e una card da collezione numerata. Presenti sul disco 4K anche contenuti extra inediti per oltre 90 minuti.

Vincitore del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali, “Atto di Forza” è ancora oggi una imperdibile avventura fantascientifica. Siamo nel 2084 e per l’operaio Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) l’ossessione è una sola: andare su Marte. Oltre ai normali viaggi di linea esistono anche società come la Recall capaci di impiantare nella memoria dei loro clienti il ricordo di settimane di vacanza passate sul pianeta rosso. Doug si rivolge alla Recall e lì cominciano i guai perché i tecnici scoprono che qualcosa non va nella sua testa…

Anno 2084. La realtà virtuale è ormai parte della vita quotidiana. Con una modica cifra si può ricreare il passato di un uomo, i suoi sogni, la sua memoria.Ma Quaid non può ricordare.Non deve ricordare.Qualcuno, sul pianeta Marte, preferirebbe vederlo morto.

