Domani la nostra serie Dietro Pandora sarà focalizzata sul concept artist Jonathan Bach. In vista di questo appuntamento, ho deciso di condividere un’illustrazione che ha creato per il villaggio dei Metkayina. Questa è solo una delle molte immagini che lui e il resto del nostro reparto artistico hanno creato per i sequel di Avatar. Grazie a tutto il team degli scenografi!

La lavorazione dei sequel diprocede, e oggi il produttore Jon Landau ha pubblicato su Instagram un nuovo concept di Avatar 2, spiegando che si tratta di un’opera dell’artistaper visualizzare il villaggio dei

Nel primo Avatar abbiamo visto i Na’vi che vivevano nella foresta, mentre nel sequel vedremo i Na’Vi che abitano nei pressi degli oceani. Ecco quindi le loro abitazioni:

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

