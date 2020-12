Il produttoreha condiviso oggi le foto dal set dell’ultima scena dei sequel diche verrà girata nel 2020. Si tratta di un set completamente in blue screen, con quello che sembra essere un grande mezzo acquatico da guerra.

Spiega Landau:

L’ultimo set per le riprese del 2020 – il Matador (una nave da comando) sopra una base motion-control da 16 tonnellate in grado di ruotare a 360 gradi. Inoltre, Tre Technocrane e un Russian Arm (una gru) montata sopra a una Mercedes-Benz. Solo un altro giorno sul set dei sequel di Avatar.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a interrompersi per alcuni mesi. Le riprese in Nuova Zelanda sono riiniziate, ma la Lightstorm Entertainment ha chiesto alla Disney di rinviare i quattro sequel di un anno perchè attualmente è ancora impossibile far ripartire la produzione virtuale in California.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

