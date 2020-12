Ed eccoci all’ultimo appuntamento con, il Watch Party di Natale sul nostro canale Twitch BadTasteItalia , che questa sera vedràcome protagonista della visione collettiva. Insieme a noi per commentare la prima pellicola della seconda Trilogia tolkeniana di Peter Jackson ci sarà, la voce di Frodo Baggins (). Davide Perino, che oltre a Elijah Wood doppia anche Shia LaBeouf, Jesse Eisenberg ed Eddie Redmayne ( e non solo ), sarà dunque nostro ospite e avrà modo di condividere con tutti noi svariati aneddoti dalla sala doppiaggio dei film di Peter Jackson.

Il Watch Party di Bad Xmas partirà alle 21. Se volete partecipare e vi state chiedendo come fare è davvero semplicissimo e ve lo spieghiamo qua sotto i pochi, semplici passaggi.

Avete bisogno di un account su Twitch sincronizzato con un abbonamento attivo ad Amazon Prime Video. Una volta che sarete sul nostro canale, nel momento in cui il Watch Party verrà avviato, visualizzerete un’apposita finestra dove dovrete loggarvi con i dati del vostro account Amazon Prime Video.

Poi, come in un qualsiasi stream Twitch, potrete commentare il film in chat insieme ad Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi, Angelica Arfini e Mirko d’Alessio.

Il primo di una trilogia di film basati sul capolavoro senza tempo di J.R.R. Tolkien Lo Hobbit. Lo Hobbit: un viaggio inaspettato narra le vicende di Bilbo Baggins, che – insieme al Mago Gandalf e a 13 Nani, guidati da Thorin Scudodiquercia – viene coinvolto in un’epica impresa per riconquistare il perduto Regno di Erebor strappato ai Nani dal temibile Drago Smaug. Il loro viaggio li condurrà nelle terre selvagge, in paesi inospitali e pericolosi abitati da Goblin, Orchi e terribili Warg, oltre ad una misteriosa e sinistra figura nota come il Negromante. Lungo il cammino, l’apparentemente mediocre Bilbo Baggins non solo scopre di avere capacità e ingegno tali da soprendere perfino lui, ma entra anche in possesso di un prezioso anello legato al destino della Terra di Mezzo con conseguenze che non può ancora immaginare.