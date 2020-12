Secondo quanto riportato da Variety sarà il protagonista e il produttore di, progetto che segnerà anche il debutto alla regia cinematografica di Grant Singer.

Nel lungometraggio del Toro vestirà i panni di Nicholas, un detective del New England che si immerge in un caso in cui nulla è come sembra e che potrebbe distruggere le sue illusioni.

Lo stesso Singer si è occupato della sceneggiatura insieme a Benjamin Brewer. La produzione del progetto dovrebbe iniziare nella primavera del prossimo anno.

Black Label Media produrrà il film insieme a Molly Smith, Trent Luckinbill e a Thad Luckinbill. Seth Spector sarà il produttore esecutivo insieme a del Toro.

Nella sua carriera Singer si è occupato di video musicali per i The Weeknd e anche per Taylor Swift.

Di recente abbiamo visto Benicio del Toro in progetti come Dora e la città perduta, Soldado, Avengers: Infinity War, Star Wars – Gli ultimi Jedi, Guardiani della galassia, Sicario, Perfect Day e in Vizio di forma.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con del Toro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!