Black Adam: Aldis Hodge sulla preparazione per il ruolo di Hawkman

Sappiamo già da diverso tempo che in, pellicola tratta dai fumetti della DC Comics, ci sarà Aldis Hodge nei panni di Hawkman.

In una recente intervista con Screenrant, Hodge, che recentemente è comparso in L’uomo invisibile, oltre che in Straight Outta Compton e in serie come City on a Hill e Underground, ha parlato brevemente della sua preparazione al ruolo:

Per quanto riguarda le ricerche, ho letto di tutto e di più. Ho letto tutte le graphic novel, dalla JSA alle serie a fumetti di Hawkman. Mi ritrovo ad apprezzare particolarmente chi e cosa rappresenta, so che cosa abbiamo in serbo e come lo presenteremo. Sono davvero elettrizzato.