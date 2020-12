ha comunicato un nuovo ingresso nel cast di, il nuovo cinecomic della Warner basato sull’omonimo fumetto della DC Comics.

Si tratta di Quintessa Swindell (Euphoria, Trinkets) che, in Black Adam, vestirà i panni di Cyclone. Come segnala Wikipedia nell’apposita voce:

Cyclone (Maxine Hunkel) è un personaggio immaginario, una supereroina dei fumetti dell’Universo DC. È la nipote del Red Tornado originale ed un membro della Justice Society of America. Cyclone fu creata da Mark Waid, Alex Ross, Geoff Johns e Dale Eaglesham. Anche se non venne mai chiamata per nome all’epoca, il personaggio sarebbe stato noto al pubblico come Maxine Hunkel, quando comparve per la prima volta in Kingdom Come n. 2 (1996) di Mark Waid ed Alex Ross.

Un decennio dopo, prima del rilancio della serie della Justice Society of America, lo scrittore Geoff Johns creò Maxine Hunkel, un eroe che avrebbe seguito l’eredità dei Red Tornado. Ricordando il personaggio che aveva disegnato per Kingdom Come, l’artista Alex Ross basò i suoi disegni su Maxine sull’idea originale, facendo dei personaggi retroattivamente la stessa persona. Johns affermò in Newsarama.com:

“Arrivai con il personaggio ed il concetto di Maxine. Quando lo dissi ad Alex, mi disse di questo personaggio che lui aveva inserito in Kingdom Come, e si parlò a proposito di fare di Maxine la versione più giovane della sua versione precedente”.

Maxine ebbe il suo debutto nell’Universo DC in Justice Society of America n. 1 (dicembre 2006).