Black Adam: ecco i fumetti che Sarah Shahi sta leggendo per prepararsi al film

Come sappiamo nel cinecomic Black Adam l’attrice Sarah Shahi interpreterà una professoressa universitaria e combattente per la libertà alla guida della resistenza nel Kahndaq, la nazione immaginaria in medio oriente dell’universo DC.

E in attesa che la produzione del cinecomic abbia inizio la Shahi ha deciso di fare un po’ di ricerche tra i vari titoli fumettistici (come accade di consueto) per prepararsi al ruolo.

I titoli in questione scelti dall’attrice sono i numeri 13 e 16 di 52 e il recente Year of the Villain: Black Adam.

Potete vedere il post qua sotto:

Le riprese inizieranno tra qualche mese, l’uscita è prevista per il 22 dicembre del 2021, ma immaginiamo che slitterà al 2022. Nel cast del cinecomic troveremo anche Aldis Hodge (L’uomo invisibile) nei panni di Hawkman. Black Adam è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe. Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

FONTE: Instagram