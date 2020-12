Vi abbiamo già raccontato di come, nonostante non possa definirsi un successo a occhi chiusi,avrà un sequel. A confermarlo è stato qualche giorno fa il produttore del film Dan Mintz .

“Credo che Bloodshot abbia avuto molto successo per certi versi, molte persone l’hanno visto e dopo l’uscita è andato benissimo, anche se non si possono fare le stesse valutazioni che facevamo prima del Covid” ha commentato.

“Vin Diesel e tutti gli altri ci saranno? Sì, perché il film è andato benissimo e ha avuto un ottimo responso. semplicemente i risultati non sono stati così trasparenti come quelli dati dal botteghino” ha poi aggiunto.

In attesa di informazioni ufficiali, Diesel ha preannunciato su Instagram di avere “notizie fantastiche da condividere“.

Il film è arrivato al cinema poco prima della pandemia, incassando 37 milioni di dollari in tutto il mondo a fonte di un budget di 45 milioni. Poco dopo è approdato a pagamento on demand.

La sinossi di Bloodshot:

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.