L’attrice, nella vita di tutti i giorni, è la moglie diche, di recente, abbiamo visto nele, soprattutto, in. Anche se Isla Fisher non ha partecipato direttamente al mockumentario del marito ha spiegato in una recente intervista a Jimmy Kimmel di aver fatto una singolare “minaccia coniugale” al marito mentre stava esaminando, insieme a lui, il girato di

Tutto è collegato alla ben nota scena del film in cui Borat e sua figlia Tutar si recano a un ballo delle debuttanti in cui padre e figlia, si lasciano andare a una danza con un finale… grandguignolesco per così dire:

Mi piace essere coinvolta in quello che fa, guardo tutti i vari montaggi dei film che fa. Anzi, sono sicura che mio marito vi direbbe che sono anche troppo categorica in merito. C’era una battuta nell’ultimo Borat, nella scena del ballo delle debuttanti, che trovavo sensazionale, era davvero la mia preferita. Era nel montaggio per l’estero, era in ogni versione del film. E poi, con gli edit dell’ultimo minuto, l’ha tolta! Gli dico “Tesoro, devi rimettercela, è la mia battuta preferita, fa troppo ridere!”. Lui mi spiega che, per ragioni di pathos, non dev’esserci una battuta in quel momento e che, nello specifico, non gli sembrava neanche troppo originale. Io comincio a scaldarmi sempre di più e finisco per dirgli “Non ti parlerò mai più se non rimetti la battuta nel film!”. Ma è stato comunque un nulla di fatto. L’ha tagliata. Eppure siamo ancora sposati!”.

Isla Fisher non ha rivelato la battuta tagliata, ma ha poi ammesso che la scena sì è comunque rivelata estremamente efficace.

Qualche anno fa, alla premiere di Grismby, anche noi di BadTaste abbiamo chiesto all’attrice, alla prima collaborazione sul grande schermo con suo marito, cosa significhi lavorare con Sacha Baron Cohen. E c’è di più: nel corso della chiacchierata le abbiamo parlato anche di un pericoloso stunt fatto dal marito di cui lei era totalmente all’oscuro:

