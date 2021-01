Nel suo ultimo video per Youtube,ha annunciato che è giunto il momento di iniziare ad allenarsi per le riprese di

L’attrice ha mostrato ai suoi fan per l’occasione la sua palestra casalinga, che si rivelerà decisamente utile vista la pandemia in corso.

Per il momento non è stata annunciata la data di inizio riprese, ma ricordiamo che a breve partiranno in Australia quelle di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Brie Larson já esta se preparando para as gravações de #CaptainMarvel2 E pra isso, a lenda montou uma academia completa dentro da sua própria casa.pic.twitter.com/NUzH9gqEdN — Marvel News (@BRMarvelNews) January 7, 2021

Alcune novità su Captain Marvel 2 sono state annunciate nel corso dell’Investor Day della Disney dello scorso dicembre.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. È l’ennesima dimostrazione di come le serie e i film dei Marvel Studios saranno intrecciati. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris interpreterà una Monica adulta nella serie WandaVision, in uscita il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.