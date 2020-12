Durante la prima quarantenaha deciso di sfoggiare insieme alla sua ex moglie Demi Moore e ai suoi figli dei simpatici pigiami coordinati.

E le abitudini sono dure a morire. Lo stesso Willis è comparso negli ultimi giorni in una foto insieme alla sua attuale moglie Emma Heming Willis e alle rispettive figlie Mabel Ray e Evelyn Penn in cui possiamo vedere la famiglia Willis con indosso dei pigiami coordinati in una cornice natalizia e casalinga.

Potete vedere le foto qua sotto:

Di recente Willis è stato il protagonista di Hard Kill, film d’azione con Jesse Metcalfe (Il mio ragazzo è un bastardo) e Bruce Willis diretto da Matt Eskandari arrivato in estate on demand negli Stati Uniti. Ma è apparso anche in altri progetti come Split, Glass,Survive the Night, Trauma Center – Caccia al testimone, 10 Minutes Gone, Between Two Ferns: Il film, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, The Bombing – La battaglia di Chongqing, Reprisal – Caccia all’uomo e Il giustiziere della notte – Death Wish.



L’attore apparirà invece prossimamente in titoli come Reactor, American Siege, Apex, Midnight in the Switchgrass, Out of Death e Cosmic Sin.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Instagram, Instagram