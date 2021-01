In un’intervista con Collider ha raccontato di quella volta che sul set di Captain America: the Winter Soldier non voleva fare uno stunt per la troppa paura. Fortunatamente intervenneche riuscì a convincerlo.

Ecco le sue parole:

Stavamo girando Cap 2, Winter Soldier, eravamo a Long Beach su una portaerei. Non ricordo quanto fosse alta quella nave, ma era tipo 45 metri. C’era una gru in coperta che arrivava ad altri 45 metri più in alto, quindi saranno stati 90 metri sopra il livello dell’acqua. Praticamente dovevano agganciarci alla gru e poi dovevano farci scendere per dare l’impressione che ci stessimo paracadutando. Io non volevo farlo, mi impuntai: “Quello non lo faccio! Chiamate la mia controfigura, io non posso“. Scarlett Johansson mi disse: “Beh, io invece lo faccio“. Così lo fece e allora toccò per forza anche a me. […] Lei non fece una piega, ma io me la feci sotto perché stavo morendo dalla paura. Era tutto buio, a notte fonda!

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.

Diretto da Joe e Anthony Russo, il film vede nel cast, oltre a Chris Evans, anche Emily VanCamp, Anthony Mackie nei panni di Falco e Frank Grillo in quelli di Crossbones. Rivedremo anche Samuel L. Jackson, Toby Jones, Scarlett Johansson e Cobie Smulders, assieme a Sebastian Stan e Robert Redford.

Il film è uscito il 26 marzo 2014 in Italia.