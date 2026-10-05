Chris Hansen, cosa fa oggi? La nuova vita del giornalista, protagonista di Primetime

Pubblicazione: 05 ottobre alle 10:18

Christopher Edward Hansen è nato a Chicago il 13 settembre 1959, ma è cresciuto nel Michigan. La passione per il giornalismo investigativo nasce molto presto. In una delle interviste che ha rilasciato nel corso della sua carriera, ha raccontato di essere rimasto affascinato, quando aveva appena 14 anni, dalle indagini sulla scomparsa del potente sindacalista Jimmy Hoffa. Quell'episodio gli fece capire che avrebbe voluto occuparsi di cronaca e investigazione.

Dopo la laurea inconseguita nel 1981, Hansen comincia a lavorare come reporter per alcune emittenti locali. Passa da Lansing a Tampa e poi a Detroit, costruendo progressivamente una reputazione nel giornalismo televisivo. La svolta arriva nel 1993, quando entra nella squadra di. Per due decenni lavora soprattutto nell'orbita di, seguendo alcuni degli avvenimenti più importanti della cronaca americana: dalla strage della Columbine all'attentato di Oklahoma City, dall'Unabomber al disastro del volo TWA 800. Si occupa anche di terrorismo internazionale, traffico di farmaci contraffatti e sfruttamento minorile.

È però nel 2004 che il suo nome diventa indissolubilmente legato a To Catch a Predator. Il programma, nato come segmento investigativo di Dateline, utilizzava persone adulte che si fingevano minorenni nelle chat per entrare in contatto con uomini interessati a incontrare ragazzi e ragazze. Gli appuntamenti venivano organizzati in abitazioni predisposte per le operazioni e Hansen compariva davanti ai sospetti con le trascrizioni delle conversazioni online, pronunciando la celebre frase che sarebbe diventata il suo marchio: “Have a seat”.

Il successo fu enorme, ma altrettanto forti furono le polemiche sui confini tra giornalismo, spettacolo, giustizia e vigilanza privata. La vicenda legata al procuratore texano Bill Conradt, morto suicida nel 2006 durante un'operazione di polizia collegata a una puntata, divenne uno dei momenti più controversi dell'intera esperienza. Cosa fa oggi Chris Hansen?

È proprio qui che la storia diventa interessante, soprattutto dopo l'arrivo nelle sale di, il film diconnei panni del giornalista. Hansen non è semplicemente un ex volto della televisione americana. Dopo la conclusione di To Catch a Predator e la fine del suo rapporto con NBC nel 2013,. Nel 2015 ha condotto Killer Instinct su Investigation Discovery e successivamente è arrivato a Crime Watch Daily, dove ha riproposto il format investigativo con Hansen vs. Predator.

Poi ha spostato progressivamente il proprio lavoro sul digitale. Nel 2019 ha aperto il canale YouTube Have a Seat with Chris Hansen, trasformandolo in uno spazio dedicato a interviste, podcast, casi di cronaca e sicurezza online. Parallelamente ha costruito un progetto ancora più ambizioso: TruBlu, piattaforma di streaming dedicata al true crime che ha co-fondato nel 2020.

È proprio su TruBlu che oggi Hansen conduce Takedown with Chris Hansen, il programma che rappresenta la prosecuzione ideale delle sue vecchie inchieste. Il principio è familiare a chi seguiva To Catch a Predator: operazioni sotto copertura, collaborazione con le forze dell'ordine e confronto con uomini sospettati di aver cercato incontri sessuali con minorenni. Il cambiamento più importante, però, riguarda il controllo. Non c'è più una grande rete televisiva come NBC a decidere tempi, formato e durata delle sue inchieste. Hansen possiede oggi una piattaforma attraverso la quale può produrre e distribuire direttamente i propri contenuti.

In un'intervista recente a, parlando della sua uscita da NBC, ha definito questa evoluzione come: avere oggi una propria rete e piattaforme capaci di raggiungere diverse generazioni di spettatori e ascoltatori. Il suo lavoro non si limita a Takedown. Hansen conduce anche il podcast, nel quale torna sui casi affrontati nel passato, ricostruendoli e raccontando retroscena.

Nel 2026 ha inoltre portato la sua attenzione su un terreno particolarmente contemporaneo: i videogiochi e le piattaforme frequentate dai più giovani. Il documentario Dangerous Games: Investigating Roblox – A Chris Hansen Special, pubblicato nel febbraio 2026 in esclusiva su TruBlu, affronta proprio il tema della sicurezza dei minori su Roblox. È quindi significativo che, mentre Primetime racconta la nascita e il lato più controverso del personaggio televisivo, il vero Hansen continui a lavorare su un problema che nel frattempo si è spostato ancora più profondamente nel mondo digitale.

Il film di A24 ha inevitabilmente riacceso l'interesse nei suoi confronti. Hansen non ha partecipato alla realizzazione di Primetime e ha criticato duramente la rappresentazione offerta da Robert Pattinson. Dopo aver finalmente visto il film, ha sostenuto che fosse “so detached from reality”, cioè profondamente distante dalla realtà, contestando soprattutto il modo in cui vengono rappresentati lui e il suo lavoro. Ma c'è un paradosso interessante: pur contestando il film, Hansen ha deciso di sfruttarne l'enorme attenzione mediatica. La sua piattaforma TruBlu ha acquistato spazi pubblicitari proiettati nei cinema prima di Primetime, trasformando il ritorno sul grande schermo della sua versione romanzata in una promozione per il vero Chris Hansen. E i numeri sembrano dargli ragione. Secondo IndieWire, nel weekend dell'uscita di Primetime il suo canale YouTube ha registrato circa 849.000 visualizzazioni e un incremento significativo degli iscritti.