Come sappiamo(Guardiani della Galassia) nel 2019 ha sposato, figlia di Arnold. Da questa unione è nata anche la loro figlia Lyla Maria (nata proprio durante il 2020).

Katherine ha festeggiato proprio ieri il suo compleanno. E per l’occasione suo marito Pratt ha voluto scrivere un sentito post sul suo profilo Instagram che riporta:

Buon compleanno tesoro! Hai portato così tanta luce nella mia vita. Sono felicissimo di essere a casa con te e Lyla. Sei una grande mamma, una grande matrigna, un’ottima moglie, figlia, sorella e amica. Il mondo è più luminoso con te. Sono un uomo fortunato. Grazie per l’amore, il supporto e la collaborazione.

Ecco il post dell’attore:

Di recente abbiamo visto Pratt in progetti come Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Kid e in Jurassic World – Il regno distrutto. Prossimamente lo vedremo in Cowboy Ninja Viking, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Jurassic World: Dominion e in The Tomorrow War.

Cosa ne pensate del post di Pratt scritto in occasione del compleanno di Katherine Schwarzenegger? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Chris Pratt/Instagram