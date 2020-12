Nel corso di una recente intervista per il podcast Happy Sad Confused ha parlato del suo film biografico Howard Hughes mai decollato.

Quando la Warner Bros. offrì al regista la possibilità di dirigere Batman Begins, Nolan aveva già trascorso un anno a scrivere una sceneggiatura sull’imprenditore, aviatore e produttore cinematografico. Poi, tutto a un tratto, i suoi piani furono rovinati da The Aviator di Martin Scorsesee:

Ci lavorai per tantissimo tempo, non riuscivo a trovare la storia giusta, non ci riuscivo. Poi arrivai alla soluzione e The Aviator entrò in produzione. Com’è che si dice? Questa è Hollywood.