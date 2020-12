L’annuncio che Gal Gadot interpreteràin un nuovo blockbuster diretto da, due mesi fa, ha scatenato alcune polemiche a causa delle origini israeliane dell’attrice . All’epoca la giornalista Sameera Khan aveva suggerito l’attrice araba, giudicandola più calzante nella parte della Regina d’Egitto. Il tweet successivamente è stato rimosso, ma questo non ha placato le proteste di alcuni utenti dei social media, in particolare nei paesi arabi.

L’attrice ha voluto commentare la cosa in occasione di un’intervista con BBC Arabic realizzata per il lancio di Wonder Woman 1984, e ha voluto fare una dovuta precisazione:

Prima di tutto, se dovessimo guardare ai fatti storici, Cleopatra era Macedone. Abbiamo provato a cercare un’attrice Macedone che fosse adatta per la nostra Cleopatra, ma non l’abbiamo trovata, e io sono sempre stata molto appassionata di quel personaggio. Chiunque può fare un film come questo. Io sono molto appassionata, e farò la mia versione, tutto qui.

L’ultima monarca del regno Tolemaico d’Egitto era discendente di Tolomeo Sotère, generale greco della macedonia.

C’è però anche un altro elemento da non sottovalutare, uno dei motivi fondamentali per cui il film (che avrà senza dubbio un budget considerevole) riceverà il via libera: lo star power dell’attrice. La presenza della Gadot come protagonista attirerà il pubblico, ed è anche per questo che l’attrice/produttrice si sarà messa in gioco nella parte.

Il film è il primo grande progetto messo insieme da Emma Watts da quando è la nuova presidente di Paramount Motion Picture Group. La produzione sarà a cura della Atlas Entertainment di Charles Roven, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis sarà anche produttrice esecutiva e sta scrivendo la sceneggiatura, dopo lunghe ricerche, su un’idea di Gal Gadot.

La Cleopatra più celebre della storia del cinema è, ovviamente, quella di Elizabeth Taylor del 1963, nel film diretto da Joseph Mankiewicz: un progetto che vinse quattro Oscar e fu un successo commerciale, ma rischiò ugualmente di mandare in bancarotta la 20th Century Fox. Nel corso degli anni sono stati poi numerosi i registi collegati a un biopic su Cleopatra tratto dal romanzo Cleopatra: a Life di Stacy Schiff. Parliamo di nomi come James Cameron, Paul Greengrass, David Fincher, Ang Lee e Denis Villeneuve, con Angelina Jolie e Lady Gaga come possibili protagoniste e Amy Pascal alla produzione.

Fonte: TimesOfIsrael