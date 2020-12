In realtà gli ho mandato un messaggio l’altro giorno, abbiamo chattato per un po’. Siamo sempre in contatto. È stata una persona gigantesca e molto importante per la mia vita.

In una recente intervista con Looper ha parlato del suo rapporto condoposvelando di essere sempre in contatto con lui:

Nel corso della chiacchierata, l’attrice è tornata a parlare della pellicola che l’ha lanciata sul grande schermo, Logan – The Wolverine, ribadendo che vorrebbe tornare a interpretare X-23.

In tal senso, l’annuncio dello sviluppo di Deadpool 3 dei Marvel Studios ha ridato all’attrice un po’ di speranza:

Sono assolutamente speranzosa. Spero di non esagerare troppo con le aspettative nel caso si non si faccia nulla, ma ci conto perché ho adorato interpretare Laura. Ha un posto molto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile. E comunque, la situazione con Deadpool 3 mi ha reso felicissima perché sospettavo che una volta acquisita la Fox, la Disney non avrebbe più fatto film vietati ai minori, ma il via libera a Deadpool è un ottimo segnale per altri film vietati ai minori.