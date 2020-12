In una recente intervista con Hot Ones ha spiegato il motivo per cui non ama essere iscritto a un social network come Twitter.

L’attore ha prima di tutto preso la cosa con ironia:

Vorrei tanto ci fosse una ragione ben ponderata e intellettuale, perché in effetti ho preso in considerazione l’idea di iscrivermi a Twitter e sono sicuro al 100% che se l’avessi fatto, vi ritrovereste ogni giorno con notizie come “Daniel Radcliffe litiga con persone a caso su Twitter”.

Ha poi spiegato di aver preso molto male, in passato, critiche negative nei suoi confronti e di aver così deciso di non avere più rapporti con il web:

Quando ero più giovane, e non più grazie a Dio, leggevo sempre i commenti su di me su internet e tutta roba simile. È una cosa folle e davvero sbagliata, e per me Twitter e tutto il resto rappresentano un’estensione di tutto questo. A meno che non abbia certezza di leggere cose positive, che è una cosa altrettanto poco salutare. A parte questo, non mi sento abbastanza forte mentalmente e mi sta bene così.

Dopo Guns Akimbo, la star di Harry Poter ha girato anche la seconda stagione di Miracle Workers e Escape from Pretoria, arrivato nei cinema inglesi a marzo.