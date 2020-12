In occasione dell’Investor Day della Disney, il presidente di produzione di Disney Studios Sean Bailey ha annunciato ufficialmente che la major è al lavoro su un sequel di, intitolatoe in arrivo direttamente su Disney+.

Il seguito del fortunato film del 2007 vedrà nuovamente Amy Adams come protagonista e, come riportato da Disinsider (una fonte decisamente affidabile in materia Disney), anche Patrick Dempsey di ritorno nei panni di Robert Phillip.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

Non è stato confermato altro sul sequel, non è neanche chiaro ufficialmente Adam Shankman si occuperà della regia anche questa volta, anche se il sito sostiene che sarà effettivamente così. A quanto pare, inoltre, Brigette Hales (C’era una volta) si occuperà della sceneggiatura assieme a Shankman e a Richard Lagravenese (P. S. I Love You), Scott Neustadter e Michael Weber (500 giorni insieme).

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+? Ditecelo come sempre nei commenti!