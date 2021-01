Se, prima o poi, riusciremo davvero a vedere un sequel di, il cult del 2001 di Richard Kelly sarà anche grazie a. Il regista e sceneggiatore ha difatti raccontato a The Playlist che sta scrivendo “una caterva di roba” per Donnie Darko 2 dopo essere stato incoraggiato dal papà di Terminator e Avatar.

Giusti ieri, abbiamo segnalato altre dichiarazioni del filmmaker su questo fantomatico seguito di Donnie Darko (e sulla gestione stessa dei diritti della pellicola):

Non so se posso dire molto se non che è stato fatto tantissimo lavoro. Spero di poter tornare a esplorare quel mondo in modo colossale ed emozionante. Ma vedremo cosa succederà, quel che è certo è che è stato fatto un bel po’ di lavoro […] Devono passare sul mio cadavere prima di pensare di poter fare qualcosa in quel mondo senza la mia supervisione e il mio controllo. Io sarei molto, molto, molto emozionato di rivisitare quel mondo in modo ambizioso.