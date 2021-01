In attesa di scoprire di più sul film basato sul celebre gioco di ruoloFox Fabrication LLC ha realizzato un curioso oggetto che i fan del gioco non potranno non amare.

Si tratta di un peculiare braciere a forma di celebre dado icosaedro (o D20) utilizzato durante il gioco.

Trovate tutte le immagini dell’oggetto qua sotto:

A giugno dello scorso anno gli sceneggiatori Jonathan Goldstein e John Francis Daley avevano spiegato quale sarà il tono che vogliono dare al film di Dungeons & Dragons aggiungendo inoltre al loro ragionamento che, a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, alcune scene del film sarebbero potute cambiare:

Vogliamo che sia divertente. Non è una vera e propria commedia, ma un action-fantasy con degli elementi di commedia e personaggi coi quali speriamo le persone possano divertirsi osservando le loro avventure. D&D è uno sguardo unico al genere fantasy dove c’è l’elemento della contemporaneità delle persone che giocano e parlano fra di loro. Non vogliamo fare una parodia o prendere in giro il genere. Ma vogliamo trovare un modo inedito per raccontarlo. È lo stesso format di Dungeons & Dragons a essere interessante e divertente, tutto basato sul pensiero critico, sulla pronta reazione a eventi che possono mettere a repentaglio i personaggi e ai quali devi, appunto, rispondere con rapidità. È lo spirito che stiamo cercando di infondere al film. Abbiamo appena cominciato la seconda stesura dello script. C’è stata la possibilità di dedicare tutto il nostro tempo a questo aspetto anche se l’altro lato della medaglia è che saremmo dovuti partire per il Regno Unito a marzo per fare dello scouting […] Ma lo sviluppo prosegue in remoto, in buona sostanza l’unica cosa che abbiamo interrotto è lo scouting fisico. Il mondo intero cambierà in maniera drastica. Abbiamo delle scene con delle grandi folle e stiamo pensando se valga la pena preservarle o se dovremmo provare a cambiarle trovando un’altra strada per raccontare le scene che ci stiamo immaginando.