Grazie a Impawards possiamo ammirare il primo poster di(o Aya and the Witch), il nuovo film dello Studio Ghibli (co-prodotto anche da NHK e NEP) realizzato interamente in CG e diretto da(I racconti di Terramare), figlio di Hayao.

L’opera è basata su Earwig and the Witch, libro per bambini del 2011 scritto da Diana Wynne Jones (autrice anche della trilogia di Il Castello Errante di Howl) arrivato nel nostro Paese con il titolo Earwig e la Strega.

Potete vedere il poster qua sotto:

Il film, ricordiamo, fa parte della selezione ufficiale di Cannes 2020 (qui trovate tutti gli altri progetti selezionati per il festival).

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del romanzo originale:

Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwaid perché, da quando è stata lasciata ancora in fasce all’ingresso dell’istituto, tutti fanno esattamente quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una coppia un po’ inquietante (che si sforza di apparire normale) decide di adottare proprio lei. Earwig viene così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia, e non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova “mamma” è una strega, con tutte le conseguenze che ne derivano! Ma grazie alla sua intelligenza e al prezioso aiuto di Thomas, un gatto parlante, Earwig troverà il modo di farsi rispettare. Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi mai, nemmeno quando tutto sembra prendere la piega sbagliata.

