Con la pubblicazione della seconda parte della lista,ha ultimato la Top 100 delle canzoni che ha ascoltato di più nel corso del 2020. Il regista ha segnalato l’arrivo della seconda parte della sua playlist dell’anno con un post su Instagram in cui ha scritto:

Con queste giornate così corte e le notti più dark del solito, ecco un’altra playlist delle mie canzoni preferite del 2020, brani che mi hanno aiutato ad attraversare questo anno davvero molto strano. Ergo, per una pausa musicale, ecco la Top 50 delle canzoni del 2020 (Parte 2).

Come potete constatare, si tratta di una Top Cinquanta davvero eterogenea che propone brani di artisti che spaziano dai Rolling Stones a Fiona Apple, passando per Beck, i Public Enemy gli AC/DC, i Pearl Jam, Dua Lipa e i The Strokes

Potete scoprire quali sono le altre cinquanta grazie al profilo del regista su Spotify. Restando in tema “listoni di fine anno” qualche giorno fa Edgar Wright aveva reso noto l’elenco di tutti i film che ha visto per la prima volta, o magari rivisto, durante il lockdown, da marzo in poi. Trovate tutto in questo articolo.

Il prossimo film di Edgar Wright s’intitola Last Night in Soho, previsto per il 23 aprile del 2021 (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate di questa lista fornita da Edgar Wright relativa alle 100 canzoni che ha ascoltato di più nel corso dell’anno e che, a suo dire, lo hanno letteralmente aiutato ad arrivare al giro di boa di dicembre? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!