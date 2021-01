Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, AKA Winston Zeddemore nei duedi Ivan Reitman, ha parlato della pellicola del 2016 e si è lasciato scappare una criptica dichiarazione sulla nuova iterazione cinematografica della saga.

Sono passati quasi cinque anni dall’uscita del reboot di Ghostbusters e, vuoi per il lungo codazzo di polemiche, vuoi per la complicità dell’imminente (?) arrivo del terzo capitolo canonico della saga, il film di Paul Feig fa ancora parlare di sé. Il poc’anzi citato Ernie Hudson, parlando del lungometraggio al femminile arrivato nelle sale qualche anno fa, lo definisce come un errore:

Un reboot, per me, significa che stai cercando di rifare un film da capo. Un’altra versione di una cosa che avevamo già fatto. E per quel che mi riguarda, penso sia stato un errore. Non era un’estensione della storia o un prosieguo. Era un universo in qualche modo differente. Capisci cosa intendo? Erano tipo noi, ma non eravamo noi.

L’attore si lascia sfuggire anche una criptica dichiarazione sul fatto che Rick Moranis potrebbe effettivamente comparire nel cast di Ghostbusters: Legacy:

Penso che lo studios voglia mantenere il segreto sulla cosa. Adoro Rick. Lascerò che siano loro a condividere la cosa.

Rick Moranis, come noto, da metà anni ’90 in poi ha notevolmente ridotto il suo impegno in ambito cinematografico e televisivo e, nonostante la notizia del suo ritorno nel sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, per quel che concerne il nuovo Acchiappafantasmi pareva ancora “missing in action”. Le parole di Ernie Hudson fanno decisamente ben sperare circa la sua presenza nella pellicola.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il film arriverà al cinema l’11 novembre

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.