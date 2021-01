ha una nuova data di uscita nelle sale.

La Sony Pictures e la Screen Gems, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbero deciso di spostare la release del film nelle sale americane da una data non precisata di quest’anno al 7 gennaio 2022.

Adam Robitel, che come noto, torna dietro alla macchina da presa del secondo capitolo.

Protagonisti del film Taylor Russell (Lost in Space), Logan Miller (Love, Simon e The Walking Dead) Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), Jay Ellis (prossimamente in Top Gun: Maverick), Tyler Labine, Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen.

Escape Room è un thriller psicologico che vede protagonisti sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l’ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita. La pellicola è stata diretta da Adam Robitel (Insidious: L’Ultima Chiave) sulla base di una sceneggiatura di Bragi F. Schut (Season of the Witch) e Maria Melnik (American Gods). Alla produzione Ori Marmur, Neal H. Moritz e Donovan Roberts-Baxter.

Il primo capitolo è uscito nei nostri cinema nel marzo del 2019.

La release del progetto – scritto sempre da Schut e prodotto da Moritz, è prevista per il 7 gennaio 2022.