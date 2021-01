, il film dei Fratelli D’Innocenzo vincitore dell’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura alla Berlinale dell’anno scorso e presentato poi ai festival di Zurigo, Londra, El Gouna, Karlovy Vary, ha trovato una distribuzione americana.

Strand Releasing (che ha un catalogo di film indipendenti principalmente stranieri) ha infatti acquisito la pellicola da The Match Factory, e si occuperà di distribuirla in Nordamerica.

“Favolacce è uno dei film più importanti usciti dalla Berlinale, e la visione unica dei fratelli D’Innocenzo li rende decisamente degli autori in linea con il catalogo eclettico di Strand,” ha commentato Marcus Hu, co-fondatore della casa di distribuzione. Strand intende portare il film nelle sale americane in estate.

“Non avrei potuto immaginare un inizio migliore per il 2021 del lavorare con i nostri amici di lungo corso Marcus e Jon per presentare questa gemma al pubblico americano, permettendo loro di scoprire quei talenti unici che sono i Fratelli D’Innocenzo,” ha aggiunto Michael Weber di The Match Factory.

Così definivamo il film nella nostra recensione dell’anno scorso:

Con un passo verso il cinema d’autore rispetto al coming of age gangster che era La terra dell’abbastanza, i D’Innocenzo dimostrano di avere le carte per fare il cinema più difficile, di avere sempre qualcosa da dire e di avere il piacere di farlo con le immagini e con gli attori (con i quali fanno come sempre un grandissimo lavoro).

Fonte: Variety