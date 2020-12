Secondo quanto riportato da Variety (che presto vedremo in Nomadland) figurerà come produttrice e anche come attrice in, adattamento cinematografico del romanzo di Miriam Toews arrivato in Italia con il titolo “

La regista Sarah Polley dirigerà il lungometraggio basandosi su una sua stessa sceneggiatura.

L’opera segue un gruppo di donne in una colonia mennonita isolata in Bolivia mentre lottano per conciliare la loro fede con una serie di aggressioni sessuali commesse dagli uomini della comunità

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del romanzo:

Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata immaginazione, o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono in carcere, ma presto usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come vorrebbe il pastore Peters? Rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita diversa, di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte da qui: dal momento in cui le donne devono decidere cosa fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano, per la prima volta, il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. E linfa vitale anche per August Epp, l’uomo amorevole e giusto che aveva perso la speranza, e che le donne chiamano a testimone della loro cospirazione di pace, perché possa raccontarla.

Cosa ne pensate del progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!