Come sappiamo la scorsa settimana è venuto a mancare all’età di 73 anni, attore visto in azione negli ultimi anni in Mad Max: Fury Road di

Keays-Byrne ha collaborato per ben due volte con Miller per il franchise di Mad Max, sia in Interceptor – Mad Max (1979) che in Fury Road, come sappiamo, entrambe le volte nel ruolo di antagonista. E proprio durante una conversazione con Indiewire il regista ha rivelato la sua intenzione di voler omaggiare in qualche modo l’attore scomparso in Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road che avrà come protagonista Anya Taylor-Joy (The New Mutans, La regina degli scacchi).

Come riportato dal sito, “Miller non ha potuto rivelare nulla sul suo prossimo film, ha confermato che sta però già pensando a un modo per onorare la memoria di Hugh Keays-Byrne nel progetto”.

Miller ha poi definito Keays-Byrne “il collante che teneva insieme il primo film di Mad Max”, aggiungendo anche: “All’inizio l’ho trovato formidabile, a tal punto da essere spaventoso per quanto era immedesimato nel ruolo. La verità è che era una persona dolce e calorosa”.

Britannico naturalizzato australiano, Hugh Keays-Byrne è l’unico attore ad aver partecipato sia all’originale Interceptor che al sequel/reboot Mad Max: Fury Road, vincitore di sei premi Oscar. In entrambi i casi ha interpretato personaggi divenuti iconici. Ma ha anche lavorato a numerosi progetti in Australia e nel Regno Unito sia come attore teatrale che nel cast di film come Dove sognano le formiche verdi di Werner Herzog, Giochi di morte di David Webb Peoples, Sleeping Beauty di Julia Leigh, e a serie tv come Five Mile Creek, Moby Dick e Farscape. In Justice League: Mortal di George Miller, poi mai realizzato, avrebbe dovuto interpretare Martian Manhunter.

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese di Furiosa, ma verosimilmente si parla del 2021 inoltrato.

Ricordiamo che per il ruolo di Furiosa inizialmente George Miller stava pensando di ringiovanire digitalmente Charlize Theron, ma ha rinunciato, cosa che l’attrice ha trovato “difficile da mandare giù“.

