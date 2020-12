Mentre in rete si diffonde l’ennesima bufala su un nuovo film dicon il cast originale, uno dei protagonisti del trio,, ha parlato effettivamente della possibilità di tornare a interpretare Ron Weasley.

L’attore, da poco diventato padre, è impegnato nella promozione della seconda stagione di Servant. Ecco cosa ha detto a Comicbook sulla possibilità di tornare nel mondo della magia:

Non so. Voglio dire, mai dire mai. Non dire mai “assolutamente no”. È stato una parte fondamentale della mia vita e amo quel personaggio e quelle storie. Perciò sì, al momento opportuno sarei disposto. Non so a quali condizioni, ma sì, vedremo.