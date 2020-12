Per promuovere, già uscito al cinema negli Stati Uniti e da domani on demand,ha fatto, come al solito, le cose a modo suo.

Su Twitter l’attore ha diffuso un video promozionale in cui appare in compagnia di uno dei prodotti di punta della sua Aviation Gin e poi lo nasconde, precisando che I Croods è un film per famiglie. Gli intenti di renderlo un messaggio promozionale rivolto ai bambino vengono presto smontati:

This special movie message is for mommies and daddies. #CroodsANewAge pic.twitter.com/5FFal26e3w — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 16, 2020

Ecco anche la sinossi de I Croods 2:

Nel 2013, il mondo ha conosciuto la prima famiglia dell’era preistorica: I Croods. La commedia nominata all’Oscar® incentrata su un gruppo di persone che deve affrontare i cambiamenti del mondo, ha affascinato il pubblico globale, ricordandoci dell’importanza intramontabile della famiglia … e di quanto poco ci siamo evoluti. Prossimamente, la DreamWorks Animation inviterà gli spettatori ad assistere ad una nuova avventura che ci porterà indietro nel tempo, con I Croods 2. Torneranno a far parte del cast vocale le star Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke affiancati da Leslie Mann e Peter Dinklage, in un film in cui i Croods dovranno affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la grotta: un’altra famiglia.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo cartoon targato DreamWorks Animation?