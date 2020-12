stanno iniziando a trattare con gli agenti dei talent dei loro film per aggiungere maggiore flessibilità nei contratti in vista di un prolungamento della pandemia o di altri fattori che possano avere un impatto sulle uscite cinematografiche.

La notizia è stata diffusa da The Wrap, che afferma che tali trattative si applicheranno ai nuovi film in produzione, a prescindere da Black Panther 2, le cui riprese inizieranno a giugno 2021. Non è chiaro se lo stesso approccio verrà adottato anche per altri film Disney, né se si cercherà di negoziare retroattivamente i contratti dei film già prodotti e in uscita nel 2021, a partire da Black Widow. L’esigenza, ovviamente, è quella di dare la possibilità alla Disney di decidere se far uscire un film in contemporanea al cinema e in streaming, o direttamente in streaming, nel caso condizioni particolari (come appunto la pandemia) impediscano la distribuzione cinematografica. Si tratta di una decisione che può avere un impatto significativo sui compensi di attori, registi, sceneggiatori, produttori e sulle percentuali ricevute dai loro agenti. I blockbuster Marvel, infatti, pagano abitualmente dei bonus ai loro talent in base agli incassi cinematografici, cosa che sparirebbe nel caso di un’uscita in streaming. Verosimilmente, le trattative sono volte a trovare qualche forma di compensazione alternativa.

Si tratta di un approccio diametralmente opposto a quello scelto dalla Warner Bros., che qualche giorno fa ha annunciato unilateralmente l’uscita di tutto il listino 2021 al cinema e in contemporanea in streaming su HBO Max nel primo mese di lancio, scatenando le proteste di esercenti, registi e minacce da parte di studios partner, associazioni e sindacati. Durante l’Investor Day di giovedì, la Disney ha sottolineato di sostenere le uscite cinematografiche, annunciando una serie di film per il cinema. Insider citati da TheWrap affermano che presso i Marvel Studios c’è tutta l’intenzione di far uscire i film esclusivamente al cinema, anche e soprattutto perché le finestre distributive tradizionali si sono rivelate estremamente vantaggiose a livello economico: il franchise ha raccolto ben 22.6 miliardi di dollari in incassi cinematografici finora.

Ricordiamo che nel 2021 è prevista l’uscita di Black Widow (7 maggio), Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (9 luglio), Gli Eterni (5 novembre) e Spider-Man 3 (17 dicembre).