sì è sottoposto alla vaccinazione contro il

È stato lo stesso attore a condividere, sui suoi profili social, l’articolo dell’Evening Standard che riporta la notizia. Nel post che accompagna il tutto, Ian McKellen scrive:

È un giorno molto speciale. Tutte le persone che hanno vissuto a lungo come me, sono vive perché hanno avuto la possibilità di ricevere preziosi vaccini, la partecipazione fra le più vecchie generazioni sarà del 100% – o si prevede che sia così – perché poi si suppone che una persona si sottoponga alla cosa non solo per sé stessa, ma per tutte le persone che gli stanno vicine – è una cosa che si fa per tutta la società. Naturalmente è un processo del tutto indolore… ed è opportuno. In più, ti dà la possibilità di venire a contatto con lo staff dell’NHS [il sistema sanitario inglese, ndr.] e di poter ringraziare queste persone per il loro duro lavoro, un bonus non da poco. Insomma, non ho alcuna remora a consigliare la cosa a tutti. Anche perché mi sento decisamente fortunato ad aver già avuto il vaccino.

In Italia, e nella Comunità Europea, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 dovrebbe partire fra la fine di dicembre e gennaio 2021 (l’Inghilterra, come noto, ha deciso di approvare in autonomia e in anticipo il vaccino della Pfizer).

Per quanto concerne lo stivale, come segnala Repubblica:

Nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa”. Oggi il Commissario invierà alle regioni una sorta di “libretto delle istruzioni” per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle dosi richieste e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. La suddivisione delle prime 1.833.975 dosi è così distribuita: Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli VG 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; Lombardia 304.955; Marche 37.872; Molise 9.294; PA Bolzano 27.521; PA Trento 18.659; Piemonte 170.995; Puglia 94.526; Sardegna 33.801; Sicilia 129.047; Toscana 116.240; Umbria 16.308; Valle d’Aosta 3.334; Veneto 164.278.

Qua sotto potete invece trovare il post originale diffuso da Ian McKellen grazie al quale ha informato i suoi follower di aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19:

