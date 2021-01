È passato poco più di un anno da quando la Warner Bros, in vista del suo centenario (che cadrà nel 2023), ha annunciato un restyling completo del proprio logo presentando la nuova grafica

Ora la versione animata di tale logo ha fatto il suo debutto su HBO Max, in occasione del lancio di Locked Down, la commedia romantica di Doug Liman con Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor e Stephen Merchant. Potete vederla qui sotto:

Here's a better look at the new Warner Bros. Pictures logo. pic.twitter.com/oANQNvXEOQ — Cartoon Crave (@thecartooncrave) January 14, 2021

L’animazione riprende la classica immagine del serbatoio idrico che giganteggia sopra gli studios della Warner Bros a Burbank. Nel corso del suo secolo di vita, la Warner ha cambiato logo 13 volte: tutte le versioni, tranne quella ideata da Saul Bass e utilizzata tra il 1972 e il 1984, contenevano le iniziali WB dentro a uno scudo. Il nuovo logo sostituisce il precedente dopo dieci anni, e rappresenta una variazione piuttosto drastica. Lo ha realizzato lo studio Pentagram che ha ideato anche un nuovo font, Warner Bros. Condensed Bold, che verrà utilizzato in vari media.

Ann Sarnoff aveva presentato così il logo nel 2019: “Ci stiamo avvicinando al nostro centenario, e quindi abbiamo pensato che fosse il momento giusto per dare una nuova immagine al nostro brand, a ciò che significa e ai valori che rappresenta. Sappiamo che un brand forte non ci fornisce solo una road map, ma anche uno scopo. Dà forma ai nostri sentimenti. E aiuta a comunicare chi siamo ai nostri impiegati, ai nostri partner creativi e d’affari, e ai nostri fan in tutto il mondo.”

Insieme al lancio del logo, la Warner aveva anche annunciato la nuova mission, e cioè “essere i leader mondiali nella creazione e distribuzione di intrattenimento straordinario lavorando assieme ai narratori più stimolanti al mondo”. È stata rivelata anche una la tagline dello studio: “We believe in the power of story,” crediamo nel potere della storia.

Fonte: Cartoon Crave