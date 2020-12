A settembre abbiamo scoperto che la Disney aveva ingaggiato, regista di, per dirigere il sequel di

Adesso il regista, impegnato in una conversazione con Chloe Zhao per Variety, ha parlato del suo approccio al progetto:

I miei agenti mi mandano un mucchio di copioni. Quando è arrivato questo, estremamente top secret, ero molto scettico. Ho letto le prime 40 pagine e mi sono voltato verso Lulu [Wang, regista sua compagna] e ho detto: “Porca vacca, è bellissimo”. Mentre continuavo a leggere mi allontanavo sempre più dalla parte del mio cervello che pensava: “Oh, un regista come te non gira film simili” e mi avvicinavo sempre di più ad apprezzare questi personaggi e questa storia.

Quello che mi ha spinto ad andare oltre è stato James, il mio direttore della fotografia, che mi ha detto: “Sai che ti dico? C’è qualcosa di molto interessante in questo tipo di cinema che non abbiamo ancora fatto e che non molte persone hanno fatto”. È stato allora che ho risposto alla proposta dicendo: “Adorerei farlo, ma devo avere la possibilità di farlo a modo io”. E mi hanno detto di sì! Sapevo a quel punto che avevi già girato un film colossale tutto tuo con alcune delle stesse persone [Gli Eterni]. Sapere che Chloe Zhao era passata da uno dei film più belli del secolo come The Rider a un film Marvel mi ha indotto a pensare: “Oh, caz*o”. Se può farlo lei, posso farlo anche io”.