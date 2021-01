, il regista di, la serie tv dei Marvel Studios che ha debuttato lo scorso venerdì su, ha parlato insieme a Entertainment Tonight della possibilità di saltare dal piccolo al grande schermo.

Questa la dichiarazione di Matt Shakman:

Non saprei. Sono fan della Marvel da sempre. Amo lavorare per i Marvel Studios, sono i migliori e adoro quello che creano. Per quel che mi riguarda, da ex ragazzino che si vestiva da supereroe fino al giorno in cui la cosa veniva considerata poco consona tanto che i miei insegnanti mi esortavano a vestirmi come un normale essere umanio, posso dirti che l’idea di continuare a lavorare con il mondo dei supereroi è super emozionante. Ma no, allo stato attuale delle cose, non ci sono piani precisi per fare altro con i Marvel Studios dopo WandaVision.