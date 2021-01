Nell’anno in cui Il silenzio degli innocenti difesteggia 30 anni,di Ezio Greggio arriva, per la prima volta, in DVD.

Il silenzio dei prosciutti è stato scritto e diretto da Ezio Greggio ed è arrivato nei cinema nel 1994 proponendosi come parodia, allo stesso tempo, tanto del thriller con Jodie Foster e Anthony Hopkins quanto di Psyco di Alfred Hitchcock.

A seguire potete trovare tutti i dettagli della release home video grazie al comunicato stampa diffuso da Cecchi Gori.

Grazie a Mustang Entertainment e Wolf Pictures dal 26 gennaio sarà disponibile per la prima volta in un imperdibile Dvd da collezione IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI di Ezio Greggio.

L’edizione curata e distribuita da Mustang Entertainment è accompagnata da contenuti speciali inediti:

– “Si parodia ciò che si (par)ama”, un’introduzione al film di Rocco Moccagatta, critico cinematografico e docente universitario;

– “Ho fatto spoof” un’intervista esclusiva a Ezio Greggio di Rocco Moccagatta.

IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI è un susseguirsi di situazioni esilaranti da far perdere la testa. Personaggi irresistibili che trasformano questo film in un incredibile, demenziale, geniale omaggio ai grandi thriller, da “Phsyco” a “Il silenzio degli innocenti”.

Osannato dalla critica, amato dal pubblico il primo “Spoofparodia” di Ezio Greggio produttore, regista, e attore.

L’agente dell FBI Jo Dee Fostar deve dare la caccia a un pericoloso serial killer che ha ucciso più di 120 persone in un mese. Lo aiuterà a trovare il maniaco omicida il Dottor Animal Cannibal Pizza, un criminale psicopatico rinchiuso in manicomio. Jo Dee ha una fidanzata, Jane, che ruba 400.000 dollari al suo principale, si nasconde in un albergo di periferia ma morirà sotto la doccia per mano di un’anziana. L’FBI non sa che pesci pigliare e arresta persone a caso e anche personaggi pubblici.

REGIA: Ezio Greggio CAST: Ezio Greggio, Dom DeLuise, Billy Zane, Joanna Pacula, Charlene Tilton, Martin Balsam, Stuart Pankin, John Astin, Phyllis Diller, Bubba Smith, Larry Storch, Rip Taylor, Shelley Winters, Nedra Volz, Joe Dante, Henry Silva. Produzione Ezio Greggio, Julie Corman per Silvio Berlusconi Communication, Thirtieth Century Wolf – Stati Uniti/Italia, 1993 – Durata 78 minuti

