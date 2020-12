LEGGI ANCHE – Indiana Jones e l’omaggio a James Bond nato come una frecciatina

In attesa di vedere No time to die, nuovo film diche dovrebbe arrivare nelle sale ad aprile, il sito inglese Country Life ha realizzato un interessante articolo incentrato su uno degli aspetti più affascinanti del longevo franchise di 007: i villain e i loro “covi”.

In questo caso il sito, con l’ausilio del portale OpenBrix, ha scovato la classifica relativa ai costi nel mondo reale dei “covi” di alcuni dei più noti villain del franchise.

Il Monsoon Palace in India di Kamal Khan visto in Octopussy – Operazione piovra (1983) avrebbe un costo di 33.6 milioni di sterline. La dimora californiana di Hugo Drax in Moonraker – Operazione spazio (1979) si aggira sui 22.5 milioni di sterline. L’isola privata di Francisco Scaramanga in Thailandia apparsa in Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro (1974) potrebbe avere ipoteticamente un costo di 19 milioni di sterline, anche se ovviamente non è in vendita. La tenuta alle Bahamas di Emilio Largo Agente 007 – Thunderball (1965) avrebbe un costo di 13.7 milioni di sterline. Il valore di Crab Key, l’isola in Giamaica del Dr. Julius No vista in Agente 007 – Licenza di uccidere (1962) si aggira intorno a 9.6 milioni di sterline. L’isola abbandonata in Giappone di Raoul Silva vista in Skyfall (2012) avrebbe invece un costo di 7.6 milioni di sterline. Il covo nel deserto marocchino di Ernst Stavro Blofeld apparso in Spectre (2015) costerebbe invece 3.4 milioni di sterline. Infine il valore della dimora in Kentucky di Auric Goldfinger di Agente 007 – Missione Goldfinger (1964) dovrebbe essere di 2.5 milioni di sterline.

No Time to Die sarà – teoricamente – al cinema il 2 aprile 2021.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

